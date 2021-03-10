توتر بين أنقرة وأربيل بسبب طابع بريدي عليه خارطة "كردستان الكبرى" مع صورة بابا الفاتيكان

تسبب طابع بريدي ظهر خلال استقبال حكومة إقليم كردستان العراق للبابا فرنسيس قبل أيام، والذي يظهر خارطة "كردستان الكبرى" مع صورة بابا الفاتيكان.

وعلى إثر ذلك، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا صحفي، قالت فيه: "من الملاحظ أن من بين الطوابع التذكارية، التي من المتوقع إصدارها، من قبل إدارة الإقليم الكردي في العراق، بمناسبة زيارة البابا فرنسيس، طابع بريدي يرسم خريطة تشمل بعض المدن في تركيا أيضا".

وأضافت: "يحاول بعض قادة إدارة الإقليم الكردي في العراق، الذين يتجاوزون حدودهم، استخدام هذه الزيارة للكشف عن أحلامهم الفارغة تجاه وحدة أراضي الدول المجاورة للعراق".

وتابعت الخارجية التركية: "يجب على سلطات إدارة الإقليم الكردي في العراق، تذكر كيف أن مثل هذه الطموحات الخبيثة انتهت بالفشل، ننتظر من سلطات إدارة الإقليم الكردي في العراق إصدار بيان لازم لتصحيح هذا الخطأ الفادح، في أسرع وقت ممكن وبشكل واضح".

من جهته أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، جوتيار عادل، أن "مسودة الطابع البريدي التي تحمل خريطة كردستان الكبرى التي نشرت بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس لأربيل، لم تتم المصادقة عليها بعد، من أجل المباشرة بطباعتها وإصدارها".

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "اختيار تصاميم الطابع البريدي يتم على الأسس القانونية والدستورية، وتم تقديم العديد من مسودات التصاميم من أجل طباعتها، لكن حتى الآن لم تتم المصادقة على أي منها".

وخلال زيارة البابا فرنسيس إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في السابع من مارس الحالي، عرضت ستة تصاميم لطوابع بريدية من قبل وزارة النقل والاتصالات في حكومة الإقليم أمام البابا، وحملت إحداها صورة بابا الفاتيكان ومعها خريطة "كردستان الكبرى".

المصدر: RT