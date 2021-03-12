إيطاليا: مستعدون للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن بلاده "ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وعلى استعداد للتعاون مع السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة في ليبيا".

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جاء حديث دي مايو، عقب اجتماع مع نظيره المالطي إيفاريست بارتولو، بحسب بيان للخارجية الإيطالية.

وأعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية الإعراب عن "الترحيب الحار" بالثقة التي منحها مجلس النواب الليبي و"بأغلبية كبيرة" في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بقيادة عبد الحميد الدبيبة.

ورأى دي مايو، أن الليبيين أظهروا بهذا التصويت "إرادة كبيرة وتصميما على الرغبة في تجاوز الخلافات من خلال الحوار، أيضا بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها الأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة".

ومنح مجلس النواب الليبي بأغلبية الأعضاء الحاضرين، قبل يومين، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

المصدر: "آكي"