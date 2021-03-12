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مصرع 6 أشخاص بانفجار منجم فحم في باكستان

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مصرع 6 أشخاص بانفجار منجم فحم في باكستان
Reuters
أرشيف
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أفاد مسؤولون اليوم الجمعة، بوقوع انفجار في منجم للفحم في إقليم بلوشيستان جنوب غرب باكستان، مما أسفر عن مصرع 6 من عماله على الأقل.

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وقال كبير مفتشي المناجم في بلوشيستان شوكت فياض، إن عملية الإنقاذ قد انتهت في وقت مبكر من اليوم، بعد الانفجار الذي وقع في منجم مروار للفحم، على بعد حوالي 60 كيلومترا من كويتا، عاصمة الإقليم، يوم الخميس.

وأشار فياض في بيان إلى انتشال 6 جثث وإنقاذ اثنين من العمال على قيد الحياة وإغلاق المنجم، مضيفا أن أمرا قد صدر بالتحقيق في الحادث.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن التحقيقات الأولية كشفت أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

وقال فياض إن عمال المناجم الذين قتلوا في الانفجار ينتمون إلى مناطق مختلفة من بلوشستان، مضيفا أنه تم نقل الجثث إلى المستشفى.

المصدر: شينخوا

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