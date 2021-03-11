المكسيك تحصل على الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد عن وصول الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقدم الوزير المكسيكي الامتنان لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين على تقديم اللقاح.

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يذكر أن السلطات المكسيكية صادقت على استخدام اللقاح الروسي في 2 فبراير الماضي. وتم إيصال الدفعة الأولى من اللقاح يوم 22 فبراير.

وبدأت السلطات المكسيكية باستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

المصدر: "نوفوستي"