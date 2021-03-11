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المكسيك تحصل على الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أخبار العالم

المكسيك تحصل على الدفعة الثانية من لقاح
Reuters
صورة من الأرشيف
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أعلن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد عن وصول الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

 وقدم الوزير المكسيكي الامتنان لروسيا والرئيس فلاديمير بوتين على تقديم اللقاح.

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يذكر أن السلطات المكسيكية صادقت على استخدام اللقاح الروسي في 2 فبراير الماضي. وتم إيصال الدفعة الأولى من اللقاح يوم 22 فبراير.

وبدأت السلطات المكسيكية باستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

المصدر: "نوفوستي"

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