فرنسا تسجل ارتفاعا كبيرا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 30303 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل ارتفاعا كبيرا مقارنة بعدد الإصابات في اليوم السابق الذي بلغ 23302.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 264 وفاة جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، في انخفاض ملحوظ عن عدد وفيات يوم أمس الذي بلغ 368.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 89565، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3963165.

وأوضحت أن عدد المصابين في أسرة المستشفيات بالعناية المركزة بلغ 3918، مضيفة أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 4164418.

المصدر: RT