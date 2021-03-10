اليونان تفتح حدودها أمام الحاصلين على لقاحات ضد كورونا ابتداء من مايو

أعلنت اليونان عن فتح أبوابها هذا الصيف للسياح الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا ابتداء من شهر مايو المقبل.

وقال وزير السياحة اليوناني هاري ثيوتشاريس إن "الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 أو لديهم أجسام مضادة أو نتائج اختبار سلبية، يمكنهم السفر إلى اليونان هذا الصيف".

وفي كلمة له في معرض ITB Berlin التجاري من متحف أثينا، أوضح ثيوتشاريس أن "اليونان تهدف إلى بدء موسم الصيف الحيوي بحلول منتصف مايو"، مؤكدا أن "اليونان جاهزة ببروتوكول كامل لصيف 2021، وسيتم الترحيب بالسياح إذا تم تطعيمهم قبل السفر أو لديهم أجسام مضادة أو نتيجة سلبية للاختبار، وسيخضع جميع السائحين لاختبارات عشوائية".

وأضاف: "السلطات ستعطي الأولوية لتطعيم الأشخاص الذين يعملون في قطاع الضيافة بمجرد تلقيح الفئات الأكثر ضعفا، وتفرض الاختبارات المتكررة للموظفين".

وكانت اليونان فرضت إغلاقا في عدة أجزاء من البلاد، لوقف انتشار جائحة كورونا، بعد أن أدت زيادة الإصابات الجديدة إلى زيادة الضغط على نظامها الصحي، مع ما يقرب من 7000 حالة وفاة منذ بدء الوباء.

يذكر أن السياحة تعد مصدر دخل رئيسي لليونان، مما أدى إلى دعوات للحصول على شهادة تطعيم على مستوى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في فتح السفر.

المصدر: "رويترز"