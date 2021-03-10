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نتنياهو يستغل لقب "أبو يائير" للفوز بأصوات العرب في انتخابات الكنيست

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نتنياهو يستغل لقب
RT
جانب من دعاية الليكود الانتخابية في المناطق العربية تشير إلى نتنياهو بـ " ابو يائير"
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يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لكسب العرب في صفه من خلال دعايته الانتخابية، للفوز من جديد بانتخابات الكنيست الإسرائيلية.

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وانتشرت في المناطق العربية، العديد من اللافتات الدعائية لحزب الليكود، عليها صورة نتنياهو وتعليق يقول: "كلنا معك أبو يائير".

ويرتبط اسم الرجل في فلسطين باسم ابنه الذكر البكر، فنجد الجميع ينادي الرجل بأبي فلان كتعبير عن الاحترام، مثل أبو مازن لمحمود عباس، وأبو عمار للراحل ياسر عرفات.

ولعل نتنياهو وحاشيته، قرروا استغلال هذه النقطة لدخول قلوب العرب من خلال عاداتهم الغير مألوفة في المجتمع الإسرائيلي، للفوز بانتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في الـ23 من شهر مارس الحالي.

المصدر: RT

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