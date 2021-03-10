الرئيس الأرميني يطعن على قرار رئيس الوزراء باشينيان بإعفاء رئيس الأركان

طعن الرئيس الأرميني، آرمين ساركيسيان، لدى المحكمة الدستورية للبلاد على قرار رئيس الحكومة نيكول باشنيان بإعفاء رئيس الأركان، أونيك غاسباريان وتعيين شخص آخر محله.

في هذه الأثناء، ومع تمسك رئيس الوزراء الأرميني بقراره القاضي بإعفاء رئيس الأركان، أرسل باشينيان اليوم الأربعاء إلى الرئيس، الذي امتنع في وقت سابق عن توقيع قرار الإعفاء، طلبا بتعيين أرتاك دافتيان، رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة.

من جانبه أكد رئيس الأركان، غاسباريان، أنه سيواصل خدمة بلاده من موقع آخر، ودعا الجنود والضباط إلى مواصلة "الخدمة والتضحية فقط للوطن والشعب".

ويأتي هذا التصريح بعد أن أعلن باشينيان أن رئيس الأركان معفى من مهامه بداية من اليوم الأربعاء.

وأعرب الرئيس الأرميني عن أمله في أن تتخذ المحكمة الدستورية قرارها بسرعة، ويكون حلا لهذه الأزمة.

وسيكون لقرار المحكمة الدستورية تأثير مهم على القرارات السابقة والعمليات الجارية والوضع التي تمر به البلاد.

ومع استمرار الأزمة التي يشهدها البرلمان الأرميني، واعتصامات المحتجين المطالبين باستقالة باشينيان، وتعطل أعمال المجلس، أعلن رئيس البرلمان الأرميني، تيغران غالستيان، استقالته من منصبه اليوم الأربعاء.

المصدر: نوفوستي