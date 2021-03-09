المعارضة الأرمنية توجه إنذارا إلى باشينيان

أعلنت المعارضة الأرمنية عن استعدادها لرفع الحصار عن مقر البرلمان في البلاد بشرط استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان من منصبه وإعلان انتخابات مبكرة.

وقال أحد منظمي احتجاجات المعارضة في العاصمة يريفان، إيشخان ساغاتيليان، للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إن كان لديه أغلبية سياسية، وإذا كان يريد إجراء انتخابات، فعليه أن يقدم إلى الجمعية الوطنية (البرلمان) حتى 12:00 يوم الغد ويقدم الاستقالة ويعلن انتخابات جديدة".

وتعهد القيادي المعارض بفتح الطرق إذا وافق باشينيان على تلك المطالب، لكنه شكك في مثل هذا السيناريو. وأكد أن أنصار المعارضة سيبقون في الخيم أمام البرلمان حتى تحقيق مطالبهم.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء قطع محتجون الطريق المؤدية إلى مقر البرلمان، مطالبين باستقالة باشينيان.

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واندلعت الاحتجاجات المطالبة باستقالة باشينيان في أرمينيا على خلفية الاتفاق على وقف إطلاق النار في منطقة النزاع بقره باغ وتسليم السيطرة على أجزاء منها لأذربيجان في أعقاب تصعيد عسكري في الخريف الماضي.

وتفاقمت الأوضاع في أرمينيا في الفترة الأخيرة بعد خلاف بين قيادات الجيش ورئيس الوزراء الذي أقال نائب رئيس هيئة الأركان وحاول إقالة رئيس الأركان.

وفي ظل الاحتجاجات المستمرة، أعلن باشينيان عن استعداده لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة هذا العام بشرط عدم طرح أحزاب المعارضة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء.

المصدر: "نوفوستي"