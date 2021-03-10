روحاني: إيران قاومت العقوبات وانتصارها بات قريبا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران قاومت العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وانتصارها بات قريبا.

وأضاف الرئيس روحاني خلال اجتماع للحكومة، اليوم الأربعاء: "واشنطن اعترفت بفشل سياسة الضغوط القصوى على طهران، وهذا انتصار كبير للشعب الإيراني..إيران قاومت العقوبات الأمريكية، وانتصارها بات قريبا".

وأكد روحاني أن طهران ستعود إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، في حال التزام الطرف المقابل، منوها بأن العقوبات مطلب إسرائيل وبعض الدول الرجعية، وينبغي رفعها على الفور.

وطالب روحاني الإدارة الأمريكية بالعودة إلى التزاماتها، لافتا إلى أنه وحينها ستعود طهران إلى التزاماتها على الفور، وقال: "إذا أرادت الإدارة الأمريكية الالتزام بالاتفاق النووي والقانون الدولي، عليها أن تثبت ذلك عمليا.. إيران مستعدة لتنفيذ كافة التعهدات مقابل كافة التعهدات ومستعدة لتنفيذ جزء من التعهدات مقابل جزء من التعهدات".

وشدد روحاني على أن بلاده لن تقبل بمواصلة العقوبات عليها حتى ولو ساعة في حال قررت واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي: "نقول للبيت الأبيض أن الالتزام بالقانون ليس معيبا، ولا تؤجلوا العودة إلى المقررات الدولية إلى الغد.. إيران أثبتت أنها تلتزم بتعهداتها، وهناك 15 تقريرا أصدرته الوكالة الدولية (للطاقة النووية) يثبت ذلك".

وتابع روحاني قائلا: "الظروف سانحة لعودة الدول السبعة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، لكن على واشنطن أن تقدم على الخطوة الأولى.. واشنطن من انسحبت من الاتفاق النووي أولا، وعليها العودة إليه أولا.. اختيار واشنطن المسار الصحيح سيكون لصالح الولايات المتحدة ودول المنطقة".

وأوضح روحاني أن العودة إلى الاتفاق النووي والالتزام به سيجعل كافة الدول الأعضاء أمام ظروف أفضل: "العودة إلى الاتفاق النووي ستكون لصالح المنطقة وشعوبها".

المصدر: RT