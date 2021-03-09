 
مباشر

تلميذ يفجر قنبلة يدوية الصنع في أحد المدارس بولاية ميشيغان الأمريكية

أخبار العالم

تلميذ يفجر قنبلة يدوية الصنع في أحد المدارس بولاية ميشيغان الأمريكية
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxcx

في حادثة غريبة جرت بأحدى المدارس بولاية ميشيغان الأمريكية انفجرت عبوة يدوية الصنع حملها أحد التلاميذ معه للفصل، وتسببت في إصابة 5 أشخاص على الأقل.

وأعلنت الشرطة في ولاية ميشيغان، أنه وفقا لنتائج التحقيق الأولية فجر تلميذ يبلغ من العمر 16 عاما عن طريق الخطأ جهازا تم إحضاره إلى المؤسسة التعليمية، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وقالت إن الانفجار أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 4 تلاميذ آخرين بجروح طفيفة، وتم على إثر الحادث إخلاء المدرسة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا