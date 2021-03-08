ترامب يفشل في آخر محاولة لإلغاء نتائج الانتخابات

رفضت المحكمة الأمريكية العليا اليوم الإثنين، الاستئناف النهائي للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.

كما رفض القرار أيضا النظر في دعوى قدمها ترامب وزعم فيها أن مسؤولي الانتخابات في ولاية ويسكونسن (والتي يسيطر عليها الجمهوريون) انتهكوا الدستور من خلال توسيع التصويت الغيابي وسط جائحة فيروس كورونا.

وكان ترامب حاول قلب الطاولة لصالحه في ويسكونسن من خلال إقصاء أكثر من 221 ألف صوت "غير قانوني" في مقاطعتي دان وميلواكي.

وسبق أن صادق حاكم ويسكونسن، الديمقراطي توني إيفرز، على نتائج التصويت التي تؤكد فوز بايدن على ترامب بفارق يزيد عن 20 ألف صوت في الولاية.

المصدر: The Hill + RT