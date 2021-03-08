في عيدهن.. نساء فرنسا يطالبن بالتمتع بحقوق أكثر.. و30 جمعية تدعو للإضراب! (فيديو)

دعت 30 جمعية ونقابة للتظاهر من أجل المساواة بين الرجل والمرأة في فرنسا، بمناسبة عيد المرأة العالمي الذي يصادف اليوم 8 مارس/ آذار من كل عام.

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وبحسب مراسلة RT، قالت هذه الجمعيات إن ظاهرة عدم المساواة بين الرجال والنساء، تفاقمت بسبب الأزمة الصحية الناشبة عن جائحة كورونا منذ عام.

كما دعت للتوقف عن العمل حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم بالتوقيت المحلي، احتجاجا عن الفارق في الأجور بين الرجال والنساء، وهيمنة الرجال على بعض الوظائف.

وتظاهر في باريس وليون ومونبلييه وكويمبر مئات الأشخاص، معظمهم من النساء، يومي السبت 6 والأحد 7 مارس بمناسبة يوم المرأة العالمي.

Montpellier. En direct de la manifestation du #8mars où des centaines de personnes sont dans les rues ! pic.twitter.com/0HhMQ1KGyG — Révolution Permanente (@RevPermanente) March 7, 2021

ونظمت في العاصمة الفرنسية باريس تجمعات في ساحة الجمهورية بدعوة من مجموعة من الجمعيات النسوية، حيث تجمع حوالي 300 شخص للدفاع عن حقوق المرأة.

وفي مونبلييه، كما هو الحال في العديد من المدن الأخرى، شجبت اللافتات بشكل خاص الهجمات ضد الحق في الإجهاض في العديد من البلدان، بما في ذلك أوروبا.

Dans la rue pour défendre les droits des femmes ! Fortes, fières, féministes et en lutte ✊ #manif7mars#marcheféministe#8marspic.twitter.com/1FjlihWHdZ — Sud Education 69 (@SudEduc69) March 7, 2021

وكانت التفاوتات، لا سيما في الأجور بين النساء والرجال، التي زاد من حدتها الوباء، في صميم مطالب المتظاهرات. ووفقا لهيئة الإحصاء الأوروبية "Eurostat"، وصلت أجور النساء في المتوسط ​​بنسبة 14.1٪ أقل من الرجال في الاتحاد الأوروبي في عام 2018.

كما دعا المتظاهرون إلى محاربة العنف ضد المرأة وقتل النساء، حيث قتلت 90 امرأة في عام 2020 على يد أزواجهن، أو أزواجهن السابقين.

#PlaceDeLaRépublique mobilisation des femmes en cette veille de la journée internationale des droits des femmes ! #8Marspic.twitter.com/uDJ2pSDFJr — Kristellfresneau (@Kristellfresne1) March 7, 2021

وفي ليون أيضا، رفعت العديد من الشعارات التي تندد بالتمييز على أساس الجنس والأبوية، مصحوبة بأغاني وإيقاع الطبول، مرفقة بالأعلام واللافتات. وكان من بين المطالب أيضا الإنجاب بمساعدة طبية (ART) للجميع.

وفي مدينة ليل، جمعت المسيرة ما بين 800 و900 متظاهر، وفقا لتقديرات المحافظة. أما في نيس، فتمت الموافقة على المظاهرة، على الرغم من الحجر المفروض على المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

المصدر: RT+ France Tv Info