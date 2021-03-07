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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قرب سواحل نيوزيلندا

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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قرب سواحل نيوزيلندا
nzgeo.com
جزر كرماديك التابعة لنيوزيلندا.
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وقع زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، الأحد، في منطقة جزر كرماديك التابعة لنيوزيلندا التي شهدت هزات أرضية قوية عدة خلال الأيام الأخيرة.

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وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع في مياه المحيط الهادئ على عمق نحو 10 كيلومترات.

ولا توجد مدن أو بلدات قرب مركز الزلزال، ولم تصدر السلطات تحذيرا من وقوع تسونامي.

وسبق أن ضربت سلسلة زلازل تجاوزت قوتها 8 درجات خلال الأيام الماضية مناطق قرب سواحل نيوزيلندا، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا حيث كانت بعيدة عن الأماكن السكنية رغم أن السلطات أطلقت تحذيرات من تسونامي.

المصدر: وكالات

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