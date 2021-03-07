بكين: قضية تايوان خط أحمر في العلاقات الصينية الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن مبدأ "الصين الواحدة، الذي يشمل تايوان، يعد "خطا أحمر" في العلاقات بين بكين وواشنطن، ولا يتعين على الولايات المتحدة تعديه.

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وفي تصريحات أدلى بها على هامش دورة لمجلس نواب الشعب الصيني (البرلمان)، قال الوزير: "يعتبر مبدأ الصين الواحدة أساسا سياسيا للعلاقات الصينية الأمريكية، وخطا أحمر لا يجوز تخطيه. الحكومة الصينية لا مجال لديها لتنازلات أو حل وسط في مسألة تايوان".

وأكد وانغ يي على أنه "لا توجد في العالم سوى صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين"، مشيرا إلى أن ذلك "حقيقة تاريخية وقانونية معترف بها عالميا"، مضيفا: "نأمل أن تعي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة الحساسية الكبيرة لمسألة تايوان، وأن تتمسك بمبدأ الصين الواحدة وتتخلي عن أساليب الإدارة السابقة، التي كانت تلعب بالنار وتنتهك الخط الأحمر".

وفي العام الماضي، كثفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وبصورة ملحوظة، اتصالاتها مع حكومة تايوان (التي تعتبرها معظم دول العالم، بما فيها روسيا، مقاطعة من مقاطعات الصين)، وسط تأزم العلاقات بين واشنطن وبكين على خلفية الوضع في هونغ كونغ، الأمر الذي أثار غضب الصين.

المصدر: تاس