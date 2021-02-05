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الصين تتهم واشنطن بـ"خلق توترات" بعد تحركات السفن الأمريكية قرب تايوان

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الصين تتهم واشنطن بـ
Reuters U.S. Navy/Petty Officer 3rd Class James Vazquez/Handout
المدمرة الصاروخية "جون ماكين"
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اتهم الجيش الصيني الولايات المتحدة بـ"خلق توترات" و"زعزعة الاستقرار" في المنطقة على خلفية تحركات السفن الأمريكية بالقرب من جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وقالت قيادة المنطقة الشرقية للجيش الصيني، تعليقا على مرور المدمرة الصاروخية "جون ماكين" في مضيق تايوان، إن الولايات المتحدة "تخلق توترات وتزعزع الاستقرار والسلام في المنطقة، ونحن نعارض ذلك بشدة".

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وأكدت أن القوات الصينية "ستؤدي واجبها وستؤمن السيادة الوطنية والأمن وسلامة الأراضي بحزم".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع في تايوان إن السفينة الأمريكية كانت "تنفذ مهمة روتينية بالتوافق مع القانون الدولي" في مضيق تايوان.

المصدر: "رويترز"

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