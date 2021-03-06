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اليونان.. أكثر من 2300 إصابة و41 وفاة جديدة بـ "كوفيد-19" خلال يوم

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اليونان.. أكثر من 2300 إصابة و41 وفاة جديدة بـ
Reuters Giorgos Moutafis
إحدى وحدات العناية المركزة في أثينا
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أعلنت الهيئة الوطنية للصحة العامة في اليونان اليوم السبت عن تسجيل 2301 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة للإصابة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 203978 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ عدد الوفيات 6705 حالات، حيث يعادل متوسط عمر المتوفين 79 سنة.

وتخضع 452 للعناية في وحدات العناية المركزة، ومتوسط عمر المرضى من هذا الصنف 68 سنة.

ومنذ 7 نوفمبر الماضي، تعيش اليونان حجرا صحيا عاما بسبب الوضع الوبائي المتوتر. وفي 4 مارس الجاري تم تشديد القيود المفروضة في البلاد في ظل جائحة كورونا، بما في ذلك تقييد تنقلات المواطنين. 

المصدر: "نوفوستي"

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