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اليونان..23 وفاة و1424 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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اليونان..23 وفاة و1424 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters Alkis Konstantinidis
فيروس كورونا في اليونان
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أعلنت منظمة الصحة العامة اليونانية عن تسجيل 23 وفاة و1424 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المنظمة أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6272، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 178918.

يذكر أن اليونان فرضت حجرا صحيا في البلاد منذ السابع من شهر نوفمبر 2020، على خلفية الوضع الوبائي الصعب في البلاد. ويفرض حظر التجوال في أثينا وسالونيك وهالكيديكي من الساعة السادسة مساء حتى الخامسة صباحا.

المصدر: "سبوتنيك"

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