الولايات المتحدة تسجل أكثر من 2.4 ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي بأكثر من 2.4 ألف حالة مقارنة مع 1.9 ألف وفاة في اليوم الذي سبقه.

وجاء في بيان الجامعة، اليوم السبت: "تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية، 62890 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2405 حالات وفاة".

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وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا يوم أمس الجمعة، 67164 حالة إصابة جديدة، و1903 حالات وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكوفيد 19 في الولايات المتحدة 28.895.294، وبلغ إجمالي الوفيات 522.883.

المصدر: "نوفوستي"