سلوفاكيا: لن نتخلى عن "سبوتنيك V" لمجرد أنه مصنوع في روسيا

قال رئيس وزراء سلوفاكيا، إيغور ماتوفيتش، إن سلوفاكيا لا تنوي التخلي عن استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ولا تخطط لإعادة جرعات الدواء التي تم تلقيها من روسيا.

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وأضاف ماتوفيتش في بيان نشره على صفحته في الفيسبوك: "سبوتنيك V لن يعود إلى روسيا وسينقذ الأرواح في سلوفاكيا.. في الحقيقة، لم أكن لأسمح أبدا بإعادة اللقاحات".

وشدد رئيس الوزراء على أن سلوفاكيا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، ولكن البلاد لن ترفض "لقاحا عالي الجودة لمجرد أنه مصنوع في روسيا".

ووصلت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى سلوفاكيا يوم الاثنين. وتم إصدار إذن استخدامه من قبل وزارة الصحة، بدون تسجيل في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم في غضون أسبوعين تقريبا.

المصدر: تاس