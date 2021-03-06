برلماني يحذر الرئيس الأوكراني من ملاقاة مصير تشاوشيسكو

حذر نائب في البرلمان الأوكراني، الرئيس فلاديمير زيلينسكي، من ملاقاة مصير زعيم رومانيا الاشتراكية، نيكولاي تشاوشيسكو، الذي أعدم رميا بالرصاص عام 1989 بعد الإطاحة بحكمه.

واتهم البرلماني عن تكتل "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، فاديم رابينوفيتش، في حديث على الهواء بثته قناة "Newsone"، اتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي ببناء نظام فاشي في أوكرانيا.

وقال إن رئيس الدولة سمح بتشكيل مجموعة قتالية خاصة من 20 شخصا، مشيرا إلى أن هذه الوحدة ستعمل على تصفية جسدية للصحفيين والنواب غير المرغوب فيهم من قبل السلطات الحالية.

وأضاف رابينوفيتش: "الآن في أوكرانيا يمكنك الاعتداء على الصحفيين، زيلينسكي سمح بذلك! يمكنك أيضا إغلاق القنوات، يمكنك القتل، لذلك أريد أن أبلغ زيلينسكي، بأنه كان هناك كثير مثل هؤلاء، أمثال تشاوشيسكو وآخرين، وقد انتهوا جميعا بالطريقة نفسها. وأنت، الذي خان شعب أوكرانيا، ستنتهي بنفس الطريقة!".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد اصدر مرسوما في بداية فبراير الماضي، دخل بمقتضاه قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني حيز التنفيذ، وينص هذا القرار على تطبيق عقوبات لمدة خمس سنوات ضد قنوات تلفزيونية، يمتلكها نائب البرلمان الأوكراني، من تكتل "منصة المعارضة - من أجل الحياة"، تاراس كوزاك.

المصدر: نوفوستي