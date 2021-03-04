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إيران: مستعدون للعدول عن خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي بشروط

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إيران: مستعدون للعدول عن خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي بشروط
Reuters
العلم الإيراني
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قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران مستعدة للعدول عن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي "بشروط".

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وأوضح أن الرجوع عن خفض الالتزامات سيتحقق "في حال غير الطرف المقابل مواقفه الهدامة وعاد إلى تنفيذ التزاماته ورفع العقوبات"، مؤكدا أن "التجربة أظهرت أن الضغوط والتهديدات ضد إيران غير مجدية".

وأضاف أن "سياسات الغطرسة التي تنتهجها الدول الغربية تجاه إيران ستؤدي إلى تأزيم الوضع الراهن".

وبخصوص "الحوار الفني" الذي تعتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إطلاقه مع إيران في أبريل، أشار كمالوندي إلى أنه "سيكون على مستوى مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وأنه "سيبحث التعاون الفني بين طهران والوكالة الدولية في إطار اتفاقية الضمانات".

وتابع أن "طهران رحبت بمقترح عقد اجتماع أبريل مع الوكالة لحل بعض القضايا العالقة بين الطرفين"، لافتا إلى أن "التعاون مع الوكالة الدولية متواصل في إطار اتفاقية الضمانات لحل القضايا العالقة وبشكل سريع".

المصدر: RT

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