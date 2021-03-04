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الوكالة الدولية الطاقة الذرية تعلن إطلاق "حوار فني" مع إيران في أبريل

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الوكالة الدولية الطاقة الذرية تعلن إطلاق
Reuters Leonhard Foeger
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوكالة تعتزم إطلاق "حوار فني" مع طهران بشأن المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي.

وأكد الأرجنتيني غروسي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن أول اجتماع ضمن هذا الحوار من المتوقع أن يعقد في إيران أوائل أبريل، مبديا أمله في إبلاغ مجلس محافظي الوكالة بالتطورات في هذا الخصوص بحلول يونيو.

وأوضح غروسي أنه يسعى إلى الحصول على فهم أكثر وضوحا للمسائل العالقة المرتبطة ببرنامج طهران النووي، منها العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع قديمة غير معلنة في إيران، بحلول الصيف القادم أو قبل ذلك.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية ورود أنباء عن تخلي بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن خطة لتبني بيان ضمن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يندد بإيران، على خلفية قرارها خفض مستوى التعاون مع الوكالة.

المصدر: رويترز

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