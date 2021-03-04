CNN: معاقبة بن سلمان لم يكن خيارا مطروحا من قبل إدارة بايدن

قال مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشبكة CNN إن البيت الأبيض شهد الأسبوع الماضي توترا ونقاشا قبل نشر تقرير وكالة الاستخبارات المركزية حول مقتل الإعلامي جمال خاشقجي.

وكشف المسؤولون أن خيار معاقبة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "لم يكن حقا خيارا مطروحا على الطاولة".

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس بايدن لم تتقدم حتى بطلب للخارجية للعمل على خيارات حول كيفية استهداف ولي العهد السعودي، في حين قال مسؤول آخر بالخارجية إن معاقبة بن سلمان لم يكن أبدا "خيارا قابلا للتطبيق" باعتبار أنه "قد يقلب عددا من المبادرات الهامة في المنطقة".

كما قال مسؤولان بالإدارة الأمريكية إن معاقبة ولي العهد السعودي، ستكون "معقدة جدا"، ويمكن أن تهدد مصالح الجيش الامريكي في المملكة. ونتيجة لذلك، لم تطلب الإدارة حتى من وزارة الخارجية وضع خيارات لكيفية استهداف بن سلمان.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية تلقت انتقادات لاذعة حول ما اعتبره عدد من النقاد بأنه استجابة ضعيفة لما توصل إليه تقرير الـCIA ، خصوصا بعد التصريحات القوية للإدارة الأمريكية حول إعادة تقييم العلاقات مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تصريحات بايدن خلال حملته الانتخابية وتعهداته بأن المملكة ستدفع ثمن دورها بمقتل خاشقجي.

المصدر: CNN