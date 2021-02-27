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أول ظهور لمحمد بن سلمان بعد صدور التقرير الأمريكي بخصوص مقتل خاشقجي (فيديو)

أخبار العالم العربي

أول ظهور لمحمد بن سلمان بعد صدور التقرير الأمريكي بخصوص مقتل خاشقجي (فيديو)
RT
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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نشرت وسائل إعلام سعودية مساء يوم السبت مقطع فيديو وثق أول ظهور لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد صدور التقرير الأمريكي بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ووصل ولي العهد السعودي إلى حلبة الدرعية، حيث يشهد ختام سباقات "فورملا إي".

ونشرت وسائل إعلام سعودية مقطع فيديو للأمير محمد بن سلمان خلال تجوله في مضمار حلبة الدرعية، التي تشهد انطلاق الجولة الثانية لبطولة "إيه بي بي فيا فورمولا إي" بموسمها السابع.

ولقي ولي العهد السعودي ترحبيا واسعا بعد وصوله حلبة الدرعية، وتمنى له الحضور الصحة والعافية بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن إجراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جراحة بالمنظار لاستئصال الزائدة الدودية، تكللت بالنجاح.

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية

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