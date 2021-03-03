وزير الطاقة الإسرائيلي: أي اتفاق نووي جديد مع إيران يجب أن يكون "معدلا جذريا"

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، يوم الأربعاء، إن أي اتفاق نووي جديد بين الغرب وإيران ينبغي أن يكون "معدلا جذريا" مقارنة مع الاتفاق السابق.

وحث شتاينتز، الحليف الوثيق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن على ممارسة "ضغط هائل على إيران لتغيير سلوكها وتفكيك برنامجها النووي".

إقرأ المزيد

وقال في مؤتمر سيراويك الذي تنظمه "آي.اتش.إس" عبر الإنترنت، متحدثا إلى جانب نظيريه من مصر والإمارات "تتفق كل دول الشرق الأوسط على أن هذا خطر مدمر ينبغي منعه مسبقا".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد اليوم، أنه "إذا رفعت واشنطن العقوبات عن طهران، ستعود إيران على الفور إلى تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي، خلال يومين".

وقال روحاني: "طهران حافظت على الاتفاق النووي ومن حق شعبنا إلغاء العقوبات عنه"، لافتا إلى أن" التأخير في رفع العقوبات الأمريكية ظلم للشعب الإيراني".

وأضاف: "إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعترفت بأخطاء الإدارة السابقة لكنها لم تقدم على أي خطوة جدية في رفع العقوبات"، مؤكدا أنه "لا تتوفر الإرادة الحقيقية لدى واشنطن لرفع العقوبات عن طهران، والعودة إلى الاتفاق النووي".

وأوضح روحاني أن "الإدارة الأمريكية الجديدة غيرت أسلوب خطاب واشنطن وأقدمت على خطوة عملية عبر سحب طلب إعادة فرض العقوبات الدولية في مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن "القضية الأساسية بالنسبة لإيران هي رفع العقوبات، وأنه هناك تغييرا أمريكيا في التصريحات، لكن سياسة واشنطن تجاه إيران لم تتغير".

المصدر: رويترز