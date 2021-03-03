بالصور.. ازدحام أمام مراكز التطعيم في نيويورك للحصول على لقاح كورونا

شهدت مراكز التطعيم في ولاية نيويورك الأمريكية ازدحاما كبيرا، حيث انتظر الناس لساعات لتلقي لقاح شركة "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، المكون من جرعة واحدة فقط.

وسيتمكن سكان نيويورك من تلقي جرعتهم من اللقاح في استاد "يانكي" اعتبارا من 4 مارس وفي مركز "غافيتس" ومعرض ولاية نيويورك اعتبارا من 5 مارس.

Reuters

وقال حاكم الولاية أندرو كومو إنه تم بالفعل إعطاء 95٪ من جميع الجرعات الأولى اعتبارا من يوم الثلاثاء، مع حصول أكثر من 4.6 مليون شخص في الولاية على الجرعة الأولى من اللقاحات، مشيرا إلى أن أكثر من مليوني شخص تم تطعيهم ضد الفيروس بشكل كامل.

وسجلت الولاية، حتى يوم أمس الثلاثاء أكثر من 48 ألف حالة وفاة وأكثر من 1.6 مليون إصابة بكورونا.

Reuters

Reuters

المصدر: "ديلي ميل"