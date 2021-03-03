"زمان": النيابة التركية تحقق مع سيدتين فوق الـ70 من العمر بتهمة "دعم الإرهاب"

أفادت صحيفة "زمان" التركية بأن النيابة تحقق مع سيدتين مسنتين تبلغان 71 و79 عاما، بتهمة "دعم الإرهاب".

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ووجهت نيابة ديار بكر تهمة "دعم الإرهاب" إلى مريم سويلو (79 عاما) وخاتون أصلان (71 عاما)، المديرتين بجمعية الوحدة والثقافة للتضامن مع العائلات التي فقدت أقاربها في مهد الحضارات، حيث تم نقلهما برفقة فتح الله إيشيك، مدير شعبة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ببلدة باغلار، أمس الثلاثاء، إلى دار العدل بمدينة ديار بكر، وفقا لـ"زمان".

وأكدت "زمان" أنه بعد الحصول على إفادتهما، تم عرض سويلو وأصلان على محكمة الصلح والجزاء المناوبة التي قضت باستمرار حبسهن وإخلاء سبيل إيشيك، مع إخضاعه للرقابة القضائية.

هذا وكانت قوات الأمن التركية قد اعتقلت 14 شخصا ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة الإرهاب، من بينهم سويلو وأصلان خلال مداهمة منازلهم في 27 فبراير الماضي بمدينة ديار بكر، بحسب الصحيفة التركية.

المصدر: "زمان"