بكين تعلق على العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة ضد روسيا

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم، إن سلطات بلاده تأمل بتسوية المشكلة المتعلقة بالعقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة ضد روسيا بسبب الوضع حول أليكسي نافالني.

وأضاف المتحدث الصيني: " نأمل أن تتمكن روسيا والدول المعنية، من تعزيز التفاهم المتبادل، وإبعاد المخاطر من خلال المفاوضات والحوار السلمي".

وأطلق الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين الماضي، إجراءات فنية لإصدار قائمة عقوبات جديدة خاصة بانتهاك حقوق الإنسان، شملت مسؤولين روس على صلة باعتقال نافالني، وذلك بعد "الاتفاق" الذي اتخذه التكتل بهذا الشأن في 22 فبراير الماضي.

وكذلك فرضت الولايات المتحدة، على هامش نفس القضية، عقوبات ضد شخصيات رسمة في روسيا، وعدة شركات.

المصدر: وكالات