موسكو: الولايات المتحدة لا تورد أسلحة لروسيا كي تحظر عنا تكنولوجيا دفاعية

استغربت روسيا قيام السلطات الأمريكية بإدراجها على قائمة الدول التي يحظر توريد التكنولوجيات الدفاعية إليها، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تورد أسلحة لروسيا ولا توجد خطط بهذا الشأن.

إقرأ المزيد

وقالت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني في بيان لها اليوم الأربعاء إن "العقوبات الأمريكية الجديدة التي أعلنت أمس ضد بلدنا، والمتعلقة هذه المرة بتوريد الأسلحة، تثير الحيرة لأنه ليس هناك أي توريدات أسلحة من الولايات المتحدة إلى روسيا، وبالطبع لا يجري أي تخطيط لذلك".

وأضاف البيان: "احتراما للدقة التاريخية، (نود التذكير بأن) آخر مرة تم فيها توريد أنواع من التقنيات العسكرية إلى بلدنا من الولايات المتحدة جرت خلال الحرب الوطنية العظمى بموجب برنامج الإعارة والتأجير الأمريكي في سنوات الحرب، والذي أعلن الرئيس ترومان عن انتهائه في 21 أغسطس عام 1945".

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعلنا أمس الثلاثاء عن فرض عقوبات على موسكو على خلفية اعتقال المعارض أليكسي نافالني وسجنه في قضية اختلاس الأموال.

وشملت العقوبات الأمريكية إدراج روسيا على قائمة الدول التي يحظر توريد التكنولوجيات الدفاعية إليها، وذلك مع بعض الاستثناءات في القطاع الفضائي.

المصدر: وكالات