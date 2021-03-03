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إسرائيل تقدم رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران

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إسرائيل تقدم رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي ضد إيران
Reuters
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قدم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة غلعاد أردن رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي وسكرتير الأمم المتحدة يتهم فيها إيران بالوقوف وراء قصف سفينة الشحن الإسرائيلية في خليج عمان.

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وطالب أردن الدول الأعضاء في المجلس بالتنديد إيران بسبب هذا الاعتداء، مؤكدا أن إسرائيل "ستدافع عن مواطنيها وسيادتها بكل الوسائل والطاقات المتوفرة لديها".

وفي وقت سابق أمس حذرت الحكومة الإيرانية من أنها "ترصد التحركات الإسرائيلية المشبوهة ولن تسمح لإسرائيل بارتكاب أي حماقة ضد مصالحها القومية"، مضيفة أن الاتهام الإسرائيلي لطهران بتفجير السفينة الإسرائيلية يعود إلى "قلق (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو من إحياء الاتفاق النووي وعودة الدبلوماسية مع إيران".

المصدر: "مكان"

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