بلينكن يجرى محادثات مع زعيم المعارضة الفنزويلية

قال المكتب الصحفي بالخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بحث بالهاتف الوضع في فنزويلا مع خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية.

وأضاف المكتب الصحفي، في بيانه: "شدد بلينكن خلال الاتصال، على أهمية العودة إلى الديمقراطية في فنزويلا، من خلال انتخابات حرة ونزيهة".

وذكر البيان، أن بلينكن قام بإبلاغ غوايدو، بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة مع شركائها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما، ومنظمة الدول الأمريكية، ومجموعة الاتصال الدولية، "لزيادة الضغط متعدد الأطراف من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي في فنزويلا".

وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان الوضع الإنساني في فنزويلا.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "الوزير بلينكن رحب بالجهود المبذولة لإيجاد حلول للتخفيف من معاناة الفنزويليين، وأعلن عزم الولايات المتحدة على مواصلة تقديم المساعدة في هذا المجال".

المصدر: تاس