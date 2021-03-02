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FBI: لا أدلة على ضلوع أعضاء من حركة "أنتيفا" في اقتحام الكابيتول

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FBI: لا أدلة على ضلوع أعضاء من حركة
Reuters
مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي
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أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، يوم الثلاثاء، عدم وجود أدلة على ضلوع أعضاء من حركة "أنتيفا" اليسارية في أحداث اقتحام الكابيتول التي اعتبرها الـFBI إرهابا محليا.

ودافع راي في شهادته خلال جلسة استماع أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، عن تعاطي وكالته مع المعلومات التي جمعت عشية أحداث الشغب في الكابيتول، بعدما أكد أفراد في قوات إنفاذ القانون أمام الكونغرس الشهر الماضي، أنهم لم يحصلوا على معلومات كافية من وكالات الاستخبارات حول التهديد المحتمل في 6 يناير.

وقال راي: "الطريقة التي عولج بها الأمر بدت بالنسبة لي منسجمة مع عملياتنا العادية"، مبينا أن "أولئك الذين شاركوا في اقتحام مبنى الكابيتول ينقسمون إلى مجموعتين رئيسيتين من المتطرفين العنيفين. أولئك المرتبطون بمجموعات الميليشيات مثل حراس القسم، وأولئك الذين يدافعون عن تفوق العرق الأبيض".

المصدر: nbc news

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