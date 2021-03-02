بريطانيا.. 343 وفاة و6391 إصابة جديدة بكورونا

أفادت البيانات الحكومية في بريطانيا بتسجيل 343 حالة وفاة و6391 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة عن حالات الوفاة (104) والإصابات (5455) التي سجلت يوم أمس.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن 20478619 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى 844098 شخصا الجرعتين.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في بريطانيا يبلغ 4188400، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 123296، أما إجمالي حالات الشفاء فيبلغ 2959884.

وأطلقت بريطانيا أسرع برنامج تطعيم ضد كوفيد-19 في أوروبا، مما زاد من احتمالية رفع قيود الإغلاق الحالية من الآن وحتى نهاية يونيو المقبل.

وكانت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، قالت يوم الأحد الماضي إنها رصدت في البلاد 6 حالات إصابة بسلالة فيروس كورونا التي تم تحديدها لأول مرة في ماناوس بالبرازيل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشعر فيه مديرو الصحة بالقلق من أن السلالة الجديدة قد تنتشر بسرعة أكبر وتستجيب بشكل أقل للقاحات الموجودة.

المصدر: "سكاي نيوز" + RT