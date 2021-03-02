الجيش الأمريكي يطلب 27 مليار دولار إضافية لاحتواء الصين

طلبت القيادة الأمريكية في الهند والمحيط الهادئ (إندوباكوم) مبلغا إضافيا قدره 27 مليار دولار بين عامي 2022 و2027 لاحتواء الصين.

وحسب تقرير نشرته "ديفندس نيوز" وأرسل إلى الكونغرس، فإن الجيش سيحتاج خلال العام المقبل إلى 4.6 مليار دولار لتغطية النفقات الإضافية.

وأشار التقرير إلى أن "من المخطط له نشر صواريخ جديدة وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومراكز تبادل استخباراتي ومجالات اختبار في المنطقة".

وأضاف: "جزء من الأموال المطلوبة سيخصص أيضا لإجراء تدريبات مشتركة مع الحلفاء والشركاء".

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن إنشاء مجموعة مشتركة بين الوكالات في البنتاغون بشأن الصين.

المصدر: RT