ميركل: ألمانيا لا تنسى مساهمة غورباتشوف في توحيدها

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في برقية اليوم، الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف، بعيد ميلاده التسعين، وأكدت أن ألمانيا لا تنسى مساهمته في توحيد البلاد.

وأضافت ميركل: "أود أن أستغل هذه المناسبة، لكي أشكركم مرة أخرى على مشاركتكم الشخصية في التخطي السلمي للحرب الباردة، وكذلك إنجاز توحيد ألمانيا. نحن لا ننسى في ألمانيا، مساهمتكم المهمة في هذا التوحيد، وكذلك جهودكم الشخصية المستمرة من أجل العلاقات الودية بين بلدينا".

كذلك، بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بالتهنئة لغورباتشوف بعيد ميلاده التسعين، مشيرا إلى أن التزامه بانفتاح المجتمع السوفيتي، يعتبر بمثابة مثال إيجابي للجميع.

وتمنى رئيس الوزراء البريطاني، لغورباتشوف الصحة والسعادة.

المصدر: تاس