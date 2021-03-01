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برلمانية روسية: ترامب قد يواجه مصير ساركوزي وبرلوسكوني

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برلمانية روسية: ترامب قد يواجه مصير ساركوزي وبرلوسكوني
Reuters Philippe Wojazer + Octavio Jones
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي
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اعتبرت برلمانية روسية أن صدور الحكم بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أكد التوجه الغربي العام نحو توجيه تهمة الفساد لسياسيين بارزين لا تتفق أنشطتهم مع مناهج "العولمة".

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وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي" الإخبارية، اليوم الاثنين، أشارت عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما (النواب) الروسي، يلينا بانينا، إلى أن تهم الفساد سبق أن وجهت إلى كل من رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلوسكوني، والرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. ولم تستبعد البرلمانية أن يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المصير نفسه.

وذكرت بانينا: "من الغريب أن أنصار العولمة الليبراليين يظهرون دائما على أنهم رموز النزاهة، بينما يتضح أن معارضيهم شمالا ويسارا كلهم فاسدون"، وأضافت: "ربما يكون لهذه القاعدة تفسير سياسي في المقام الأول".

وسابقا اليوم الاثنين أصدر القضاء الفرنسي حكمه على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية "التنصت".

وأدين ساركوزي الذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012 بوعده بمساعدة قاض سابق في الحصول على وظيفة في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم شخص آخر.

ونفى الرئيس الأسبق ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.

المصدر: "نوفوستي"

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