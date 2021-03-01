أرمينيا.. اجتماع بين باشينيان وسركيسيان

وسط استمرار الاحتقان الداخلي في أرمينيا، بحث رئيس البلاد أرمين سركيسيان مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان اليوم الاثنين مستجدات الوضع السياسي.

وقالت الرئاسة الأرمنية في بيان لها إنه نظرا لتعرض سركيسيان لوعكة صحية، طلب الرئيس من باشينيان القيام بزيارته، وتابعت: "بطبيعة الحال، بحث الرئيس ورئيس الوزراء الوضع السياسي الداخلي في البلاد، والمعلومات الأخرى التي يتم تداولها هي كذب مطلق ومحاولة لتصعيد الأوضاع".

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وأكد البيان أن الرئيس "لا يسترشد إلا بالدستور ومصالح الدولة والوطن في إطار صلاحياته الدستورية".

جاء ذلك بعدما ذكرت قناة "ميديا ​​بورت" على تطبيق "تلغرام" أن باشينيان خلال لقاء مع الرئيس هدد "سلامته الشخصية"، مطالبا بإقالة رئيس هيئة الأركان العامة.

ويوم السبت، طلب باشينيان من سركيسيان مجددا المصادقة على قراره إقالة رئيس هيئة الأركان أونيك غاسباريان، وذلك بعدما رفض الرئيس فعل ذلك يوم الجمعة.

وكانت مطالبة غاسباريان الخميس بإقالة باشينيان وحكومته قد أطلقت شرارة أزمة سياسية حدة في أرمينيا، التي لا تزال تعيش صدمة الخسارة في الحرب مع أذربيجان في إقليم قره باغ في الخريف الماضي.

المصدر: وكالات