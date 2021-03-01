سركيسيان يتلقى طلبا ثانيا من باشينيان بإقالة رئيس الأركان العامة

أعلن مكتب الرئاسة في أرمينيا، أن رئيس الدولة أرمين سركيسيان، استلم اليوم الاثنين، اقتراحا جديدا من رئيس الوزراء نيكول باشينيان، بإقالة أونيك غاسباريان، رئيس الأركان العامة.

وذكر المكتب، في بيانه، أن الرئيس سيرد على هذا الطلب الجديد، في الوقت المحدد.

وأضاف البيان، أن رئيس الحكومة أرسل مساء يوم 28 فبراير، وثيقة تتضمن الحجج التي تبرر أسباب عدم قبوله لاعتراضات رئيس الجمهورية. وتم تقديمها له في أول يوم عمل، الأول من مارس. وسيبدي الرئيس موقفه من مشروع المرسوم وفقا للجزء الثاني من المادة. 139 من الدستور ضمن الحدود الزمنية التي يحددها القانون (في غضون ثلاثة أيام).

في وقت سابق، رفض الرئيس الأرمني التوقيع على القرار الصادر عن رئيس الوزراء بشأن إقالة قائد هيئة الأركان العامة في الجيش أونيك غاسباريان.

وأكد مكتب سركيسيان أن رئيس الجمهورية، أعاد هذا القرار إلى رئيس الوزراء مرفقا بقائمة احتجاجاته، بعد أن درسه محامون وخبراء وخلصوا إلى أن هذا القرار يتناقض مع دستور البلاد.

المصدر: تاس