مجلس الأمن في أرمينيا يدعو رئيس الدولة لإقالة رئيس الأركان

قال المكتب الصحفي لمجلس الأمن في أرمينيا، إن المجلس دعا رئيس البلاد أرمين سركيسيان، إلى إقالة رئيس الأركان العامة أونيك غاسباريان.

وأضاف المكتب، في بيانه: "اقترح مجلس الأمن على رئيس أرمينيا، تلبية طلب رئيس الوزراء وإقالة رئيس هيئة الأركان العامة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب الرئاسة في أرمينيا، أن رئيس الدولة، استلم اقتراحا جديدا من رئيس الوزراء، بإقالة رئيس الأركان العامة.

وذكر المكتب، في بيانه، أن الرئيس سيرد على هذا الطلب الجديد، في الوقت المحدد وفق القانون.

قبل أيام، رفض الرئيس الأرمني التوقيع على القرار الصادر عن رئيس الوزراء بشأن إقالة قائد هيئة الأركان العامة في الجيش أونيك غاسباريان.

وأكد مكتب سركيسيان أن رئيس الجمهورية، أعاد هذا القرار إلى رئيس الوزراء مرفقا بقائمة احتجاجاته، بعد أن درسه محامون وخبراء وخلصوا إلى أن هذا القرار يتناقض مع دستور البلاد.

المصدر: نوفوستي