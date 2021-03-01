بعد واشنطن.. طوكيو تطالب الصين بوقف اختبارات المسحة الشرجية لكورونا على مواطنيها

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، إن طوكيو طلبت من بكين التوقف عن إجراء اختبارات المسحة الشرجية لكوفيد -19 على المواطنين اليابانيين لأن الإجراء يسبب ألما نفسيا.

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وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، كاتسونوبو كاتو، إن الحكومة لم تتلق ردا يفيد بأن بكين ستغير إجراءات الاختبار، لذا ستواصل اليابان مطالبة الصين بتغيير طريقة الاختبار.

وقال كاتو في مؤتمر صحفي "أبلغ بعض اليابانيين سفارتنا في الصين أنهم خضعوا لاختبارات المسحة الشرجية مما تسبب في ألم نفسي كبير".

وقال إنه من غير المعروف عدد المواطنين اليابانيين الذين خضعوا لمثل هذه الاختبارات لفيروس كورونا.

وتستخدم بعض المدن الصينية عينات مأخوذة من فتحة الشرج للكشف عن الإصابات المحتملة بـ COVID-19 حيث تكثف الصين الفحصوصات للتأكد من عدم تفويت أي حامل محتمل للوباء.

وكانت وزارة الخارجية الصينية نفت في وقت سابق أن الدبلوماسيين الأمريكيين في البلاد قد طُلب منهم إجراء فحوصات مسحة شرجية لـ COVID-19، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن البعض اشتكى من الإجراء.

المصدر: رويترز