الصين تنفي طلب إجراء فحوصات مسحة شرجية لكورونا من دبلوماسيين أمريكيين

نفت وزارة الخارجية الصينية الخميس، أن تكون قد طلبت من دبلوماسيين أمريكيين أخذ مسحات شرجية لكوفيد -19 بعد تقارير إعلامية أفادت بأن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين اشتكوا من الإجراء.

إقرأ المزيد

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية، عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الاختبار أجري عن طريق الخطأ، وإن الصين قالت إنها ستتوقف عن استخدام المسحات في اختبار الدبلوماسيين الأمريكيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية يومية اليوم الخميس "على حد علمي.. لم تطلب الصين من الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين المتمركزين في الصين إجراء فحوصات مسحة الشرج".

المصدر: رويترز