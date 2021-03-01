زعيمة ميانمار المعتقلة تمثل أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو

مثلت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الانقلاب العسكري في الأول من فبراير، أمام المحكمة اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو وظهرت "بصحة جيدة"، حسب ما أفاد محاميها.

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وأضاف المحامي خين ماونغ زاو، إن "الجلسة بدأت وموكلتي ظهرت في القاعة عبر الفيديو وتبدو بصحة جيدة".

وتحاكم سو تشي البالغة من العمر 75 عاما بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني وخرقها تدابير احتواء فيروس كورونا.

وأوضح المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، أنه لم يتمكن من التحدث مع موكلته الحائزة على نوبل للسلام، قبل الجلسة.

يذكر أن العسكريين استولوا على السلطة بميانمار في أول فبراير، وأعلنوا حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، واعتقلوا القيادة المدنية للبلاد، بمن فيهم زعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سو تشي، وأعلنوا عن مخالفات أثناء الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2020.

المصدر: أ ف ب