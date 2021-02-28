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الخارجية التركية تستدعي سفير طهران بأنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق

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الخارجية التركية تستدعي سفير طهران بأنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق
Reuters
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استدعت وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد، سفير طهران لدى أنقرة على خلفية تصريحات إيرانية تتهم تركيا بانتهاك سيادة العراق.

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وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها.

وكان السفير الإيراني في العراق إيرن مسجدي، قال "نحن نرفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية ولا أن تقوم باحتلاله".

وأضاف:"على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية وينتشروا هناك وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق".

ورد السفير التركي في بغداد فاتح يلدز على مسجدي، بالقول إنه "سيكون سفير إيران آخر من يلقي محاضرة على تركيا حول احترام حدود العراق".

المصدر: الأناضول

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