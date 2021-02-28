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وصول أول شحنة من لقاح "سينوفارم" الصيني إلى إيران

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وصول أول شحنة من لقاح
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وصول أول شحنة لقاحات إلى إيران
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وصلت إلى مطار الإمام الخميني الدولي جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران فجر اليوم الأحد، الشحنة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا.

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وأفادت وكالة "مهر الإيرانية للأنباء، بأن عدد جرعات اللقاح في الشحنة يبلغ 250 ألف جرعة، وقد نقلت عبر شركة خطوط "ماهان" الإيرانية.

وكان مسؤول صحي إيراني أعلن في وقت سابق أنه من المتوقع أن تستورد إيران في غضون الأسابيع المقبلة ما بين 3 إلى 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا.

وقال مساعد وزير الصحة الإيراني محمد رضا شانة ساز، إن "حاجة إيران من اللقاحات حسب التوقعات تتراوح ما بين 120 إلى 160 مليون جرعة سنويا"، مضيفا أن "هناك 15 مشروعا لصنع لقاح كورونا محليا من قبل 10 شركات وصلت 3 منها إلى مرحلة الدراسات السريرية".

 المصدر: مهر

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