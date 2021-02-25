إيران تنتظر وصول 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا

أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني محمد رضا شانة ساز، الخميس، أنه من المتوقع أن تستورد إيران في غضون الأسابيع المقبلة ما بين 3 إلى 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا.

إقرأ المزيد

وقال شانة ساز إننا نتوقع استيراد ما بين 3 الى 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى نهاية العام الإيراني الجاري الذي ينتهي في 20 مارس، ولكن مع ذلك فإننا نعقد الأمل على اللقاح الداخلي.

وأكد المسؤول الصحي أن "حاجة إيران من اللقاحات حسب التوقعات تتراوح ما بين 120 إلى 160 مليون جرعة سنويا"، مضيفا أن "هناك 15 مشروعا لصنع لقاح كورونا محليا من قبل 10 شركات وصلت 3 منها إلى مرحلة الدراسات السريرية".

وكشف أن مرحلتين من الاختبارات السريرية للقاح كورونا كوبي الصنع، جرتا في كوبا فيما تجري المرحلة الثالثة في إيران بالتعاون مع معهد "باستور" الإيراني، معتبرا أن "ذلك يعد في الواقع طريقا مختصرا للوصول إلى لقاح كورونا".

كما أشار إلى أن الشركة الروسية المنتجة للقاح كورونا توصلت إلى اتفاق جيد مع شركة إيرانية لإنتاج 20 مليون جرعة من اللقاح في إيران سنويا.

المصدر: فارس