واشنطن تدعو لمواجهة الأزمة في إقليم تيغراي بإثيوبيا

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الاتحاد الإفريقي وشركاء دوليين آخرين، إلى المساعدة لمواجهة الأزمة في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا.

إقرأ المزيد

ودان بلينكن الفظائع التي تشير تقارير إلى ارتكابها بإقليم تيغراي، مشيرا إلى "خيبة أمل" متزايدة إزاء تعامل إثيوبيا وإريتريا المجاورة، مع ما وصفه بـ"أزمة إنسانية آخذة في التفاقم".

وأعرب عن "قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء الفظائع المذكورة، والوضع العام الآخذ في التدهور بمنطقة تيغراي في إثيوبيا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "نطلب من الشركاء الدوليين، خاصة الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين، العمل معنا لمواجهة الأزمة في تيغراي، بما في ذلك عبر التحرك في الأمم المتحدة والكيانات الأخرى المعنية".

وجاءت هذه التصريحات بعدما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم القوات الإريترية بقتل مئات المدنيين في تيغراي خلال 24 ساعة العام الماضي، في واقعة وصفتها المنظمة بأنها ربما تصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، في حين رفضت إريتريا هذه الاتهامات.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الحكومة الإثيوبية كانت قد انتزعت في نوفمبر الماضي السيطرة على عاصمة إقليم تيغراي، مقلي، من قوات موالية لحزب سياسي محلي، اتهمته الحكومة المركزية بالتمرد، بينما استمر القتال بوتيرة أقل.

المصدر: "رويترز"