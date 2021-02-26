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بايدن يبحث أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي مع رئيس كينيا

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بايدن يبحث أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي مع رئيس كينيا
Reuters
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا أمس الخميس الأزمة في منطقة تيغراي الإثيوبية.

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وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن الرئيسين "بحثا الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المتفاقمتين في منطقة تيغراي الإثيوبية وضرورة العمل على منع المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

وأبدت الولايات المتحدة قلقها بشأن الأزمة في تيغراي، حيث أعلنت الحكومة الإثيوبية انتصارها على حكومة إقليمية متمردة في الصراع الذي تفجر في شهر نوفمبر.

وكان وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو، دعا الأسبوع الجاري لاجئي إقليم تيغراي في السودان إلى العودة إلى البلاد، قائلا إن السلطات باشرت التحقيق فيما وقع من مجازر خلال اقتحام القوات الحكومية للإقليم.

المصدر: رويترز 

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