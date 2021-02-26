منظمة العفو الدولية تتهم الجيش الإريتري بارتكاب مذبحة جماعية

قالت منظمة العفو الدولية، المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، إن القوات الإريترية، نفذت مذبحة جماعية بحق مدنيين في ولاية تيغراي الإثيوبية.

وأضافت المنظمة، في بيانها نقلا عن أكثر من 40 شاهد عيان، ظلوا على قيد الحياة: " قامت وحدات الجيش الإريتري التي قاتلت في ولاية تيغراي، بتنفيذ عمليات القتل بشكل منهجي، بحق المئات من المدنيين العزل في مدينة أكسوم يومي 28 و 29 نوفمبر 2020، وتم ذلك من خلال إطلاق النار في الشوارع وتمشيط البيوت، الواحد تلو الآخر".

إقرأ المزيد

ووفقا للمنظمة، يمكن تصنيف تصرفات القوات الإريترية في أكسوم، في قائمة الجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: نوفوستي