شويغو يناقش مع نظيره الأرمني الوضع في قره باغ

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن وزير الدفاع سيرغي شويغو ناقش بالهاتف، مع نظيره الأرمني فاغارشاك هاروتيونيان، الوضع في قره باغ والمنطقة بشكل عام.

وأضافت الوزارة، في بيانها: "ناقش الجانبان، خلال المحادثة، قضايا التعاون الثنائي، والوضع الحالي في المنطقة، وفي المراكز السكنية التي تنفذ فيها قوة حفظ السلام الروسية مهامها، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك".

في نوفمبر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق بين زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان. ونص الاتفاق على الوقف التام لإطلاق النار في المنطقة والتزام الطرفين بتبادل الأسرى وجثث القتلى.

وأعادت أرمينيا أيضا إلى أذربيجان، تنفيذا لبنود الإعلان، ثلاث مناطق متاخمة لإقليم قره باغ كانت تحت سيطرة يريفان منذ "حرب قره باغ الأولى" (1992-1994).

كما جرى بموجب الاتفاق نشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين طرفين في قره باغ وكذلك بطول "ممر لاتشين" الرابط بين الإقليم وأرمينيا.

المصدر: نوفوستي